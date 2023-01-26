Миколу Тищенка виключили з партії через поїздку в Таїланд

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну полетів у столицю Таїланду на "зустріч з українською громадою". Через скандал довкола поїздки його виключили зі складу партії.

Про поїздку повідомила пресслужба посольства України у Таїланді.

"Посольство запрошує на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд, - йдеться в повідомленні.

Зустріч запланована на п'ятницю 27 січня в 4-зірковому готелі Novotel у столиці Таїланду Бангкоці. Поїздка викликала бурхливу реакцію серед українців, особливо в контексті обмеження на виїзд українським чиновниками, яке нещодавно ухвалила РНБО.

"Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо низку кадрових рішень: з звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу"; скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції; звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга Народу", - написав голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Трішки згодом стало відомо, що через скандал з поїздкою Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга Народу" і виключили із партії.

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії, - написала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Сам Тищенко станом на 16:30 ні свої поїздку, ні виключення з партії не коментував.

За рішенням РНБО народні депутати та інші чиновники зможуть покидати територію країни під час воєнного стану виключно у службові відрядження. За матеріалами Zaxid.net