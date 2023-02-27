Міністерка фінансів США приїхала до Києва: анонсувала новий транш фінансової допомоги

Міністерка фінансів США Джанет Єллен приїхала з візитом до Києва. Про це повідомили Офіс президента та Кабінет міністрів, де у неї відбулися зустрічі.

"США продовжують рішуче підтримувати Україну та український народ. Ми продовжимо підтримувати вас у процесі відбудови процвітаючої та вільної України", - сказала вона на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Єллен заявила, що Україна повинна продовжувати боротьбу з корупцією, бо це дуже важливо для міжнародних донорів, та здійснювати реформи.

"Орієнтований на реформи порядок денний буде визначальним не тільки для збереження двосторонньої та багатосторонньої підтримки, але й залучення приватних інвестицій, необхідних для майбутнього відновлення України", - сказала міністерка.

Під час розмови зі Шмигалем вона також говорила про бюджетну підтримку України, фінансовий і санкційний тиск на Росію, страхування воєнних ризиків.

Reuters пише, що Шмигаль під час зустрічі з Єллен заявив про необхідність віддати Україні гроші з російських міжнародних резервів, заморожених в західних банках. Це близько половини резервів російського Центробанку - в районі $300 млрд. Вони були заморожені в перші дні великої війни, але в адміністрації Байдена вважають, що юридичної можливості для їх остаточної конфіскації немає.

Єллен підтвердила цю позицію в телефонному брифінгу для журналістів незадовго до візиту.

Міністерка повідомила, що найближчим часом Україні перерахують черговий транш бюджетної підтримки в розмірі $1,25 млрд. До 30 вересня Україна повинна отримати ще $8,65 млрд.

Володимир Зеленський на зустрічі з Єллен сказав, що Україна дуже вдячна за допомогу США, в тому числі із залученням Міжнародного валютного фонду. Під час зустрічі вони приділили увагу поточному стану взаємодії України з МВФ та перспективам реалізації програм фонду.

Окремо обговорювалося питання відбудови української інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.