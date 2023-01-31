МЗС України викликало посла Угорщини через висловлювання Орбана

Міністерство закордонних справ України викликало угорського посла Іштвана Ійдярто через антиукраїнські вислови прем'єра Угорщини Віктора Орбана та його проросійську позицію. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС України.

Угорському дипломату "висловлено рішучий протест у зв'язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана".

У відомстві підкреслюють, що антиукраїнська риторика "вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва" та "є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам".

"Угорську сторону було закликано зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами. Було підкреслено, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, йдеться про заяви Орбана, які він зробив під час розмови з журналістами. Він, зокрема, заявив, що не вірить у перемогу України і вважає, що вона поступово перетворюється на "некеровану руїну". Орбан закликав Захід до розуміння, що "Путін не може дозволити собі програти війну і не програє, тому що наступного року будуть вибори, і він не може піти на них як президент, який програв війну". За матеріалами ZN.ua