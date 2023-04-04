На підході ще більше військової допомоги, - Кулеба після зустрічі з Блінкеном

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він повідомив у Twitter.

"Приємно зустрітися з Ентоні Блінкеном. На підході ще більше військової допомоги, щоб допомогти Україні звільнити більше території від російської окупації. Я вдячний США за непохитну підтримку України. Ми також обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться в повідомленні.

Дмитро Кулеба подякував високому представнику ЄС з питань закордонних справ Жозепу Боррелю та членам ЄС за рішення про постачання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів. За матеріалами Інтерфакс - Україна.