Нам потрібні стратегічні гарантії безпеки, - Зеленський

Україна хотіла б мати стратегічні гарантії безпеки у той час, поки вона рухається по шляху вступу у НАТО.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Києві у п'ятницю, 10 березня.

Зокрема, Зеленський розповів про свої очікування від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні.

"Що стосується саміту НАТО у Вільнюсі: так, нас запросили, але ми б хотіли, щоб були якісь відповідні кроки вперед, крім того статусу, який сьогодні є у наших відносинах з НАТО", - заявив президент.

Він подякував усім державам-членам НАТО, які підтримують Україну на полі бою з російськими агресорами, але наголосив, що країні необхідні гарантії безпеки, поки вона не в НАТО.

"Нам потрібні стратегічні гарантії безпеки. І навіть, якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних зустрічних кроків з боку держав-членів НАТО, зустрічних до України, до гарантій її безпеки ми й очікуємо на цьому вільнюському саміті. Будемо працювати над цим", - резюмував Зеленський.