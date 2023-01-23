Нардеп від "Голосу" Железняк повідомив про готовність взяти на поруки ексголову "Нафтогазу" Коболєва

Народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк повідомив про готовність взяти на поруки ексголову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

"Готовий взяти на особисту поруку Андрія Коболєва. Людину, у порядності та репутації якої у мене немає жодного сумніву. Сподіваюсь, що скоро ця ситуація отримає гідне закінчення", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі перед початком судового засідання.

Трансляція продовження розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу Коболєву ведеться на YouTube-каналі Вищого антикорупційного суду, повідомляє Інтерфакс-Україна.