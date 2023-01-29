Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів

Про це повідомили Українській правді співрозмовники у парламенті та в колишній фракції ОПЗЖ

На чергове скорочення кількості нардепів натякнув також і народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Перший чотирьох - через втрату громадянства України, Аксьонов сам написав заяву про складання депутатського мандата.

Як ми писали, за даними НАЗК, Королевська незаконно збагатилася майже на 50 млн грн, не вказала у декларації, що має земельну ділянку в Підмосков'ї, та могла ухилятися від сплати податків.