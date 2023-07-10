"Не хочу їхати задля розваги": Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від саміту, який відбудеться у Вільнюсі 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди "задля розваги". Про це український лідер розповів в інтерв'ю ABC news, передають Патріоти України.

За словами Зеленського, запрошення України до НАТО - чіткий сигнал того, що світ не боїться Росії. "Україна має отримати чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО. Це дуже важливо. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше це чергова політика", - сказав Зеленський. Він додав, що також очікує, що усі важливі рішення будуть прийняті упродовж саміту.

"У цьому випадку очевидно, що я буду там і я буду робити все, щоб прискорити це рішення, щоб мати домовленість із нашими партнерами. Я не хочу їхати до Вільнюса задля розваги", - наголосив президент.