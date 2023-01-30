Новий міністр оборони Німеччини анонсував свій візит в Україну

Новий глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус незабаром планує відвідати Україну.

Про це він заявив журналістам під час відвідання операційного центру Бундесверу, який опікується закордонними місіями, у понеділок у землі Бранденбург, повідомляє "Укрінформ".

"Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну", - сказав Пісторіус, не уточнивши дату, але зауваживши, що це буде перший візит у кризовий регіон.

Окрім того, Пісторіус назвав питання надання ЗСУ літаків "гіпотетичним" на цей час. Він заявив, що не відповідатиме на гіпотетичні запитання, при цьому послався на канцлера Шольца, який заявив днями, що про постачання бойових літаків Києву наразі не йдеться.