Один із лідерів Євросолідарності Герасимов отримав підозру від НАБУ. Він відповів

Національне антикорупційне бюро у понеділок, 16 січня, повідомило про підозру депутату Верховної Ради, співголові фракції політичної партії Європейська солідарність Артуру Герасимову. Про це йдеться на сайті НАБУ.

Слідство вважає, що депутат вніс недостовірні відомості в електронну декларацію за 2020 рік, не вказавши нерухомість за кордоном та гроші на банківських рахунках.

"Народний обранець не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з'ясували, що цю нерухомість нардеп придбав ще у 2013 році за 190 000 євро. Також незадекларованими виявилися понад $1600 на рахунках в українських банках", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Йому інкримінують ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України - декларування недостовірної інформації.

Розслідування цих фактів Національне антикорупційне бюро розпочало за публікаціями журналістів програми "Схеми", які майже два роки тому першими заявили, що у Герасимова є квартира в Іспанії.

Депутат уже відреагував на повідомлення НАБУ, заявивши, що не повинен був декларувати цю квартиру.

"По-перше, "інкримінована" мені квартира була куплена у 2013 році, тобто до початку моєї політичної діяльності, до початку виборів і до того, як я був обраний народним депутатом. На той момент я займався бізнесом і квартира була куплена на задекларовані від бізнесу доходи, легальність та достатність яких ні в кого не викликає питань або сумнівів. Друге. Тоді ж у 2013 році, до початку політичної діяльності, передав її у дар батькам і вони нею користувалися", - заявив депутат у коментарі, який розповсюдила пресслужба Європейської солідарності.

Він заявив, що готовий довести свою правоту в суді.

"І нагадую, підозри досі не вручені: Коломойському І., Тимошенку К., Резніченку В. та іншим", - заявив депутат.\

Минулого тижня НАБУ оголосило в розшук депутатку Верховної Ради Маргариту Шол з фракції політичної партії Слуга народу. Її теж підозрюють у брехні в декларації про доходи за 2020 рік. За матеріалами LIGA.net