Олексія Кулебу призначили заступником керівника ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив голів п'яти обласних державних адміністрацій та призначив Олексія Кулебу заступником керівника ОП.

Як передає Укрінформ, відповідні укази NoNo 37 - 41/2023 оприлюднені на сайті глави держави.

Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Окрім того, Президент звільнив з посади голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, Дмитра Живицького - з посади голови Сумської обласної державної адміністрації, Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Глава держави також звільнив з посади голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулебу.

Водночас іншим указом No 42/2023 призначив його заступником керівника Офісу Президента України.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні 24 січня погодив проєкти указів Президента про звільнення голів Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської обласних військових адміністрацій.