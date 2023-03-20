Ордер на арешт Путіна: Рада закликає країни-учасниці Римського статуту виконати рішення МКС

Верховна Рада закликає сторони-учасниці Римського статуту здійснити заходи для виконання рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента рф володимира путіна та уповноваженої з прав дитини в офісі президента рф марії львової-бєлової.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Верховна Рада схвалила звернення до сторін - учасниць Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента рф путіна", - написав Железняк.

За його словами, відповідну постанову "Про Заяву Верховної Ради України про необхідність забезпечення відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих злочинів за міжнародним правом на території України" (No9122) підтримали 335 парламентаріїв.

Зокрема, Верховна Рада звертається до парламентів та урядів іноземних держав, універсальних і регіональних міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей із проханням рішуче засудити найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні збройними силами рф, іншими підконтрольними їй військовими формуваннями, окупаційними адміністраціями росії на території України, політичним та військовим керівництвом рф.

ВР закликає здійснити всі можливі заходи для розслідування цих злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних.

Парламент також звертається до міжнародної спільноти з вимогою здійснювати найжорсткіший політичний і санкційний тиск на росію та її посадових осіб, у тому числі найвище керівництво.

Окрім того, Верховна Рада наполегливо закликає сторони-учасниці Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента російської федерації володимира путіна та уповноваженої з прав дитини в офісі президента рф марії львової-бєлової та їх подальшої передачі в розпорядження Суду.

Водночас ВР просить держави та інші зацікавлені сторони надати максимально можливу підтримку діяльності Міжнародного центру з кримінального переслідування злочину агресії проти України задля пришвидшення і посилення розслідування шляхом отримання ключових доказів.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової.

Президента рф та уповноважену президента рф у справах дитини підозрюють у воєнних злочинах - незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованої території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.