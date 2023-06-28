Основний закон: 10 цікавих фактів про Конституцію України

День Конституції України щороку відзначається 28 червня. У цей день наша країна отримала свій найважливіший і головний документ - Конституцію. День Конституції України - це державне свято, історія якого почалася з 1996 року після довгих обговорень і дебатів.

Конституція України 1996 року стала першою загальновизнаною у всьому світі Конституцією незалежної української держави. Вона визначає основи суспільного і державного ладу, права і свободи людини й громадянина, порядок організації й функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Конституція України була прийнята Верховною Радою о 9:20 ранку 28 червня 1996 року. Депутати весь день і всю ніч працювали над проєкт, залишаючись у сесійному залі без перерв. "За" ухвалення Основного закону проголосували 315 народних депутатів з 300 необхідних.

Факти про Конституцію України:

1) Процес підготовки Конституції України затягнувся на шість років - з 1990 по 1996 рік. Прийняття документа гальмувалося протистояннями між президентом України та парламентом на фоні тривалої соціально-економічної кризи в країні.

2) Протягом 1990-1996 рр. було запропоновано 15 проєктів Конституції України - від Конституційної комісії, політичних партій, науковців. Зокрема, комуністи пропонували зберегти назву УРСР, відновити радянську форму правління, обмежити права президента й увійти в новий Союз. А Крим міг би втратити статус автономії, якби була прийнята редакція Конгресу українських націоналістів.

3) Найгостріші дискусії точилися навколо питань розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки, приватної власності, статусу Республіки Крим та російської мови.

4) За пів року до прийняття документа в російській газеті "Независимая газета" вийшов матеріал під назвою "Україна може отримати дуже хорошу Конституцію", в якому московські експерти дуже позитивно відгукнулися про документ.

5) Активний період роботи над документом зайняв три місяці. У березні 1996 року проєкт документа був винесений на обговорення Конституційної комісії й рекомендований до розгляду Верховною радою. 2 квітня проєкт Конституції внесли до порядку денного засідань, а після двох місяців доопрацювання проєкт прийняли в першому читанні. При підготовці до другого читання в документ внесли близько шести тисяч поправок.

6) Засідання Верховної ради, на якому розглядався проєкт Основного Закону тривало цілу добу. 27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проєкт на одному засіданні без перерв. У результаті бурхливих дискусій за підсумками безперервної 24-годинної роботи депутатам вдалося узгодити всі положення документа. Голосування проводилося по кожній статті окремо і цілими розділами. Голосування за Конституцію України в цілому відбулося о 9:20 ранку 28 червня 1996 року.

7) "Є Конституція!", - такі були перші слова голови Верховної ради Олександра Мороза після прийняття Конституції 315 голосами.

8) 21 червня 1996 року було прийнято доповнення Мороза про виключне право народу визначати й змінювати конституційний лад і про те, що це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

9) Конституція України могла бути не прийнята 28 червня, бо напередодні історичного засідання парламенту Президент України видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року про прийняття нової Конституції України. Однак після ухвалення Конституції цей указ був скасований.

10) Президент України Леонід Кучма не був присутній на доленосному засіданні парламенту, однак за кілька хвилин до остаточного прийняття депутатами Конституції прийшов до сесійної зали. Кучма у своєму короткому виступі назвав прийняття Конституції історичною подією.

11) Міжнародне товариство привітало ухвалення Конституції України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі.

За матеріалами dzvin.media