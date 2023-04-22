Партія «Сила і Честь» оприлюднила заяву стосовно сюжету Михайла Ткача «Батальон “Куршевель”» від 13.04.2023 року та зробила пропозицію депутату

Шановні співвітчизники, друзі і громадяни!

Кожна професія має свої норми і правила поведінки, а також професійну етику. Вони є писаними і є неписаними, але їхні порушення вважаються, щонайменше, моральною втратою доброго Імені та поваги до людини, як до професіонала.

Журналіст, який проводить журналістське розслідування, як відомо, має бути неупередженим, всебічно перевіряти джерела інформації на їх достовірність та враховувати їх соціальну вагу і значущість. Головне – не зашкодити цим розслідуванням безпеці і обороні власної держави та не перешкодити вихованню в країні політично зрілого ГРОМАДЯНИНА, виборця, який не допустить до влади випадкових людей. Того, чого боявся генерал Де Голль: «Ми не можемо допустити малорозвинених людей до уряду, тому що вони опустять країну до свого рівня»…

В сюжеті» від 13.04.2023 р. за авторством Михайла Ткача «Батальйон “Куршевель”. УП знайшла маєтки української еліти у французьких Альпах | УП. Розслідування» було серед іншого оприлюднено коротке відео про факт присутності на французькому курорті депутата Володимирської міської ради Валерія Зінкевича зі штучною прив’язкою цього факту і назви сюжету до імені Лідера Партії Ігоря Смешка та ремаркою ведучого, про його пошуки і невідоме місце знаходження.

Керівництво Партії ніколи не схвалювало і не схвалює подібні поїздки депутатів.

Розслідуванням, яке провів Секретаріат Партії, встановлено, що В. Зінкевич є пенсіонером по інвалідності 2-ої групи. Згідно з висновком військово-лікарської комісії він є непридатним до військової служби і знятий з військового обліку. Після повномасштабного вторгнення роздав усі будівельні матеріали власного магазину на потреби оборони. Як він пояснив, його перебування за кордоном було обумовлено плановим щорічним лікуванням у Чехії. Повертаючись з якого разом із дружиною, він вирішив побачити Куршевель і заїхав туди на декілька днів.

Незважаючи на те, що В. Зінкевич не порушив ні чинного законодавства України, ні Уставу Партії, керівництвом Партії було прийнято рішення звернутися до Волинської обласної партійної організації із пропозицією розглянути доцільність його подальшого перебування у депутатському корпусі органу місцевого самоврядування. Цього вимагає Партійна Етика будь-якої патріотичної Партії під час війни.

Стосовно журналістської етики авторів цього сюжету маємо зазначити наступне.

Політична партія «Сила і Честь», на жаль, не є партією, яка має представників у вищих органах державної влади: КМУ, ВРУ, ОПУ, РНБОУ.

За нашими підрахунками, Партія подолала 5% бар’єр на останніх виборах до Верховної Ради України. Але вона, як перша в Україні дійсно ІДЕОЛОГІЧНА, а не олігархічна партія, ніколи не мала і немає зараз підтримки жодного з олігархів чи їх ставлеників – як за минулої, так і за чинної влади. Тому що соціальна база підтримки нашої КОНСЕРВАТИВНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ – це, перш за все: Армія, Інтелігенція, Середній Клас і Трудове Селянство.

Ми не змогли на останніх виборах до Верховної Ради захистити результати голосування за нашу партію. Політична корупція і фальсифікація результатів голосування залишили Партію поза вищою політичною Владою в країні, а отже – поза можливістю впливати на СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ в Україні, на кадрові призначення в Уряді і на використання фінансових та матеріальних ресурсів України для організації її оборони. Лише на останніх виборах до органів місцевого самоврядування, незважаючи на протидію олігархічних та провладних ЗМІ, вперше майже 600 депутатів від Партії отримали право на роботу в органах місцевого самоврядування.

У зв’язку з цим нас здивувало, що фаховий журналіст серед усіх проблем, з якими стикнулася наша Батьківщина під час війни з Росією, побачив:

– не жахливі кадрові прорахунки чинної і минулої політичної ВЛАДИ при підготовці держави до повномасштабної війни;

– не прорахунки при організації оборони України під час вторгнення ворога із трьох сторін одночасно;

– не запізніле переведення ЕКОНОМІКИ і ВПК на військові рейки;

– не відсутність мобілізаційних планів на національному рівні та своєчасного забезпечення ЗСУ усім необхідним для боротьби із другою ядерною державою світу;

– не відсутність на 9-й рік війни органів воєнної юстиції, які повинні були б фахово захищати права і соціальні гарантії військовослужбовців та допомагати підтримувати правопорядок і дисципліну в ЗСУ і фільтрувати їх від агентури ворога та власних корупціонерів;

– не факти корупції в органах влади, про які вже голосно заявляють наші Західні партнери і яка вже становить реальну загрозу для масштабів їх допомоги Україні.

Це саме ті проблеми, про які протягом 10 років невтомно заявляв на усіх можливих медійних майданчиках Лідер нашої Партії, але вирішення яких, на жаль, не залежить ні від нього, ні від Партії через її статус як НЕПАРЛАМЕНТСЬКОЇ і НЕПРОВЛАДНОЇ партії.

Як це не прикро, але штучна прив’язка Ігоря Смешка і «його партії» до даного розслідування кидає тінь як на автора сюжету, так і на ЗМІ, які цей сюжет розповсюджують. А пошуки «зниклого з радарів» генерал-полковника запасу спецслужб України і Надзвичайного та Повноважного Посла України виглядають або політичним замовленням, або фарисейством.

Лідер політичної партії «Сила і Честь» Ігор Смешко зробив відповідну заяву ще 03.03.22. (Ігор Смешко призупиняє свою політичну діяльність згідно з чинним законодавством України, воєнним станом і оголошеною мобілізацією | Політична партія “СИЛА І ЧЕСТЬ”). Він разом із родиною перебуває в Україні і з першого дня повномасштабного вторгнення докладає усіх зусиль для нашої Перемоги. Діє там, де має перебувати і діяти кадровий офіцер спецслужб, військовий дипломат і патріот – відповідно до його рівня міжнародних контактів, професійного авторитету і довіри до нього з боку наших Західних партнерів.

Як приклад, нагадаємо шановному авторові сюжету знімок, зроблений під час спільної доповіді генералів Ігоря Смешка і Уеслі Кларка під час безпекової конференції у Києві у 2014 році.

Саме на цій конференції генерал Ігор Смешко вперше зробив заяву про те, що невиконання Будапештського Меморандуму країнами, які гарантували нашій країні безпеку і недоторканість кордонів, дає право Україні на вивчення можливості повернутися до статусу ядерної держави. Зверніть, будь ласка, увагу на слухачів цього виступу – включно з двома колишніми президентами України і Польщі у першому ряду. Чи багато критиків генерала можуть навести подібний приклад?

І чи доречними для професійних і фахових журналістів, а тим більше для держаних службовців, є запитання про те, «де, коли і що робить» під час війни той чи інший офіцер чи генерал запасу? Чи вони не знають, що існують військово-облікові спеціальності категорії спеціальних служб України? Інформація про діяльність яких становить державну таємницю України! Без сумніву, відомо. Тоді їхнє зацікавлення є або спробою отримати інформацію для ворога, або політично вмотивованим (під час війни!).

Чи не краще було б професійному журналістові-розслідувачу, згадуючи прізвище генерала Ігоря Смешка, звернути увагу суспільства на те, що він:

– ще у березні 2014 року попереджав увесь світ про невідворотність подальшого вторгнення Росії в Україну /Général Smeshko: «Poutine place l’Europe au bord d’une troisième guerre mondiale» і про характер майбутнього вторгнення з трьох напрямів одночасно /Час доленосних рішень – не лише для України | Блоги – УП;

– закликав до конкретних кроків у підготовці країни до оборони /Ігор Смешко презентував власну Формулу для безпеки України, а також проаналізував – як не втратити суб’єктність держави та залишити віру в майбутнє України — ПП “СИЛА І ЧЕСТЬ”

– за 2 місяця до широкомасштабного вторгнення запропонував план можливих дипломатичних кроків для уникнення ескалації війни /Без безпеки України не існує безпеки Європи | Блоги – УП.

У цьому зв’язку доречно нагадати слова Елеонори Рузвельт: «Великі уми обговорюють ідеї. Середні уми обговорюють події. Дрібні уми обговорюють людей»…

Нагадаємо також, що саме прихильники партії «Сила і Честь», згідно з останнім напередодні вторгнення 24.02.22 соціологічним опитуванням, виявили серед усіх політичних партій в Україні, включно з правлячими, найбільшу готовність захищати Україну зі зброєю в руках (Якщо вторгнення Росії. Хто воюватиме, хто виїде: опитування КМІС за партійними симпатіями – новини України, Політика – LIGA.net).

Дивним є й те, що критики Партії «Сила і Честь», чомусь не помічають інших наших депутатів в органах місцевого самоврядування – які вже стали Героями України і віддали за неї своє життя.

Таких як депутат Полтавської міської ради, полковник запасу ВПС Олександр Оксанченко (https://sylaichest.org/rik-tomu-vidbivayuchi-vorozhi-ataki-nad-ki%D1%94vom-zaginuv-geroj-ukra%D1%97ni-lotchik-vinishhuvach-oleksandr-yakovich-oksanchenko/), депутат Тульчинської міської ради, командир взводу, молодший сержант НГУ Руслан Франчук (1970 р.н.).

Похорони останнього в Тульчині з усіма військовими почестями, до речі, відбулись майже одночасно із цією публікацією (https://sylaichest.org/svitlij-pamyati-ruslana-shevchuka-viddav-svo%d1%94-zhittya-za-mirne-nebo-svobodu-ta-nezalezhnist-ukra%d1%97ni/).

Наші критики не звертають також увагу на те, що майже весь актив Партії і багато депутатів від неї або перебувають на фронті, або зайняті щоденною волонтерською роботою з організації оборони та підтримки наших ЗСУ. Серед членів Партії – багато загиблих і важко поранених… Взірцем виконання обов’язків депутата від Партії, яким ми пишаємось, є також мер міста-героя Охтирки Павло Кузьменко, який організував і забезпечував оборону міста з першого дня вторгнення (https://sylaichest.org/mer-ohtirki-pavlo-kuzmenko-pro-te-yak-vizhiva%D1%94-misto-geroj-ohtirka-mizh-pohoronami-bombami-j-vesillyami/?fbclid=IwAR3gnw6c0VR0bcuTkN4pjcsqNhTgM81-M29eOR0G-drI-gOk2JgqC_8XkvM).

Ми не сумніваємось, що справедлива критика і правдива інформація є основою для розвитку нашого громадянського суспільства і перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогами України. Вдячні усім тим, хто щиро вказує на наші недоліки в роботі та наші кадрові прорахунки на місцях.

Але пам’ятаймо стару мудрість: «Лише ПРАВДА лікує, а неправда – калічить».

Слава Народу Украіни та її Збройним Силам! Ворог буде розбитий!

Перемога буде за Нами!

Джерело: https://sylaichest.org/zayava-politychnoyi-partiyi-syla-i-chest-stosovno...