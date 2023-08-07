Переговори щодо України свідчать про зростання впливу Саудівської Аравії у світі - ЗМІ

Проведення Саудівською Аравією переговорів щодо реалізації української Формули миру, свідчить про посилення ролі цього королівства на міжнародній арені.

Про це пише Голос Америки, передає Укрінформ.

"Саудівська Аравія залучила до обговорення 40 країн, у тому числі США, Індію та інші держави Глобального Півдня, причому деякі з країн-учасниць були нейтральними або навіть союзними до Росії, а Китай вперше взяв участь в обговоренні у такому форматі", - йдеться в повідомленні.

Аналітикиня Данія Колейлат Хатіб, голова Дослідницького центру співробітництва та розбудови миру в Бейруті, розповіла Голосу Америки, що хвилювання Близького Сходу через те, що США виходять з регіону, спонукало Саудівську Аравію розширити свій вплив в інших країнах. Так, Китай, який найбільшим торговим партнером королівства, допоміг налагодити відносини із конкурентом - Іраном.

За словами Хатіб, США також хочуть співпрацювати із Саудівською Аравією: "Вона хоче диверсифікувати своїх друзів і не покладатися на Сполучені Штати. У цьому вона досягла успіху. Дійшло до Китаю, Росії. Країна намагається будувати відносини з Туреччиною, з Іраном. З іншого боку, США домагаються прихильності Саудівської Аравії".

Зазначається, що високопосадовці Саудівської Аравії вважають ці переговори результатом успіху країни у "прийнятті політики міцних зв'язків з Україною, Китаєм і Росією".

Йост Хільтерманн, який керує Близькосхідною програмою Міжнародної кризової групи, сказав Agence France-Presse, що Саудівська Аравія "хоче бути в компанії Індії чи Бразилії, тому що лише разом ці середні за силою гравці можуть мати вплив на світовій арені". Водночас він зауважив: "Чи зможуть вони домовитися щодо всіх питань, наприклад про війну в Україні, - це велике питання".

Як повідомлялося, у Джидді 5-6 серпня відбулася друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

У Формулі миру, зокрема, йдеться про забезпечення радіаційної, ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидію екоциду, недопущення ескалації, фіксацію закінчення війни.