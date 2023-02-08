Під час візиту до Брюсселю Зеленський зустрінеться з прем'єркою Італії Мелоні
Глава уряду Італії Джорджія Мелоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 9 лютого у Брюсселі.
Президент України Володимир Зеленський 8 лютого знаходиться із Візитом у Великій Британії.
У межах візиту він зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і королем Чарльзом ІІІ.
За даними ЗМІ, згодом Зеленський відправиться у Париж, де спілкуватиметься з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
9 лютого президент України виступить на засіданні Європейського парламенту. Також він проведе низку зустрічей з європейськими лідерами.