Під час візиту до Брюсселю Зеленський зустрінеться з прем'єркою Італії Мелоні

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 9 лютого у Брюсселі.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого знаходиться із Візитом у Великій Британії.

У межах візиту він зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і королем Чарльзом ІІІ.

За даними ЗМІ, згодом Зеленський відправиться у Париж, де спілкуватиметься з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

9 лютого президент України виступить на засіданні Європейського парламенту. Також він проведе низку зустрічей з європейськими лідерами.