Після розслідування про відпочинок на Мальдівах: "слуга" Арістов вирішив скласти мандат

Народний депутат Юрій Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень після публікації розслідування про його відпочинок на Мальдівах.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України", - повідомив Стефанчук.

За його словами, заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо, раніше журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа партії "Слуга Народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

За матеріалами Прямий канал