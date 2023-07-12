Після саміту НАТО Росія може зірвати "зернову ініціативу" - Зеленський

На засіданні Україна - НАТО у межах саміту Альянсу у Вільнюсі порушували питання "зернової угоди".

Про це 12 липня заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, яку транслював Офіс президента країни у Facebook.

Він зазначив, що це питання порушив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"Ердоган [говорив], що Туреччина підтримує ініціативу, але є ризики. І тут потрібно, щоб генеральний секретар ООН, пан [Антоніу] Гутерріш, також працював над цим питанням. Тому що вони мали відповідні домовленості з російською стороною", - сказав Зеленський.

Він додав, що українська сторона не порушувала умов договору й нічого не блокує.

"Ми не домовлялися з Росією, ми домовилися з ООН і з Туреччиною. ООН і Туреччина домовлялися з Росією. І цей коридор потрібен, і він працює", - сказав Зеленський.

Він вважає, що після того, як на саміті НАТО були "акцентування про гарантії" для України, країна-агресор РФ може зривати "ті чи інші важливі гуманітарні проєкти".

"Росія завжди так реагує. Не дотримується слова. І постійно хоче блокувати ті чи інші гуманітарні коридори для того, щоб створити нову кризу", - сказав Зеленський.

Договір продовжили до 18 липня, зараз тривають переговори щодо його пролонгації. Продовження угоди підтримують усі сторони, окрім Росії.

Станом на 11 липня у водах Туреччини заблоковано 29 суден для завантаження зерна з України. За матеріалами Гордон.