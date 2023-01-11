Польща та Литва підтримують членство України в НАТО - саміт "Люблінського трикутника"

У декларації, підписаній сьогодні, 11 січня, президентами України, Польщі та Литви Володимиром Зеленським, Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою на саміті "Люблінського трикутника" у Львові заявлено, що Литва та Польща підтримують членство України в НАТО і домагаються консенсусу з цього питання серед союзників по Альянсу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента Литви.

У Декларації також зазначається, що країни продовжать тристоронні консультації з метою зміцнення безпеки України. Президенти привітали очевидний прогрес України на шляху євроатлантичної інтеграції, особливо її швидкий поступ до взаємодії з НАТО.

Також на другому саміті "Люблінського трикутника" було ще раз наголошено на важливості багатовікового стратегічного партнерства між Литвою, Польщею та Україною, а також рішучості Литви й Польщі надавати Україні всю можливу допомогу для захисту від російської військової агресії.

"Литва і Польща підтвердили свою рішучість продовжувати надання військової, політичної, дипломатичної, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Війна в Україні - це наша спільна війна. Війна вільного світу проти диктатора. Ми будемо разом з Україною до перемоги, стільки, скільки буде потрібно", - сказав Науседа.

Очільник держави наголосив, що Литва не лише входить до числа країн, які надають Україні найбільшу допомогу з розрахунку на одну людину, а й ефективно допомагає Україні дипломатичними засобами в консолідації міжнародної підтримки для реалізації її цілей євроатлантичної інтеграції. Він нагадав, що минулого року союзникам України лише за чотири місяці вдалося консолідувати країни Європейського союзу для того, щоб Україні було надано статус країни-кандидата в члени ЄС. Тепер, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, Зеленський, Дуда та Науседа домовилися сконцентрувати зусилля на досягненні подальших цілей євроатлантичної інтеграції України.

Своєю чергою президент Дуда опублікував відео у своєму Твіттері з підписом під ним, що "сьогодні у Львові було підписано Спільну Декларацію президентів Люблінського трикутника".

"Люблінський трикутник" - платформа для політичного, економічного і культурного співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, створена у 2020 році і спрямована на зміцнення регіонального співробітництва. Перший саміт "Люблінського трикутника" відбувся у грудні 2021 року. Напередодні російського військового вторгнення в Україну, 23 лютого 2022 року, відбулася ще одна зустріч очільників держав "Люблінського трикутника" в Києві.