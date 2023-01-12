Посол України в Анкарі: «Саміт миру» пройде у лютому у Нью-Йорку

Посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю агентству Anadolu повідомив, що глобальний "саміт миру", який Київ запропонував провести за посередництва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, заплановано на 24 лютого у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в США.

Говорячи про ситуацію на фронтах, посол зазначив, що наразі запеклі бої йдуть у районі міста Бахмут та його околицях у Донецькій області України. За його словами, у низці районів тривають вуличні бої.

Через російські атаки руйнування в місті Бахмут і прилеглому Соледарі серйозні, але українські сили роблять все для збереження контролю над ними, констатував глава української дипмісії.

Боднар назвав конфлікт з Росією, що триває, «боротьбою за виживання, незалежність і суверенітет України».

Україна має міжнародне право на самооборону, підкреслив дипломат. "Ситуація на фронті важка, а якщо російські війська підуть у наступ з інших районів, ситуація може погіршитися, тому необхідно бути готовими до будь-яких сценаріїв", - продовжив посол.

Боднар зазначив, що Україна готова до миру і тому раніше вустами президента запропонувала відповідну формулу.

Дипломат нагадав, що Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві на саміті G20 представив мирний план із 10 пунктів, що охоплює безпеку України та регіону, продовольчу, енергетичну безпеку та виведення російських військ із території України.

Боднар висловив задоволення позицією Туреччини щодо підтримки кроків, спрямованих на наближення миру в Україні.

"Я вдячний міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує запропонований Україною мирний план і готова брати участь у його реалізації",

Боднар наголосив, що надія на досягнення миру є, але це можливо лише в тому випадку, якщо російські війська будуть повністю виведені з території України, а світ чинитиме тиск на Москву, вимагаючи припинення військової активності.

Український посол наголосив на значущості забезпечення територіальної цілісності України. "Це війна за визволення та незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність та встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент усієї війни", - резюмував дипломат.