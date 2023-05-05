Посол закликав Берлін скасувати заборону на український прапор на 8 та 9 травня

Україна закликала Берлін скасувати заборону на використання українського прапора біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер- Хайді.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Заборона українських прапорів дуже недалекоглядна і необґрунтована. У німців немає проблем з українськими прапорами, які виступають за мир і свободу. Ось чому я закликаю поліцію Берліна переглянути рішення", - заявив він.

Водночас Макєєв оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій щодо заборони прапора України.

Подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з українського боку, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника. Згідно з заявою Сенату, він хотів забезпечити, щоб вшанування пам'яті жертв Другої світової війни не було затьмарене можливими конфліктами у зв'язку з нинішньою війною в Україні. Поліція у своїй заяві в п'ятницю висловила аналогічні аргументи: «Акт пам'яті й поваги до цих пам'ятників і меморіалів повинен бути збережений і на тлі російсько-української війни, що триває. Ця війна не повинна виходити за рамки демократичного дискурсу в Берліні, особливо з огляду на символічну дату», – йдеться в заяві. Як і минулого року, заборони не поширюються на дипломатів та ветеранів Другої світової війни.