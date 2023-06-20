Посольство вивезло з Угорщини трьох українських військовополонених

Посольство України в Будапешті вивезло з Угорщини трьох українських військовополонених на українську територію.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка", - поінформував речник.

Він додав, що українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників.

Як повідомлялося, 9 червня до Міністерства закордонних справ України запросили тимчасового повіреного у справах Угорщини й передали йому звернення з вимогою надати детальну інформацію про переданих Росією Будапешту українських військовополонених і невідкладно забезпечити до них доступ консула.

Повідомлялося також, що український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Про те, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження, українська сторона дізналася з публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини Жолта Шем'єна угорському ЗМІ.