Потрібні механізми швидкої інтеграції України в НАТО, а не заїжджені фрази - президент Литви

Замість повторення заїжджених фраз про відчинені двері НАТО необхідно знайти конкретні механізми для швидкої інтеграції України в простір НАТО після закінчення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив журналістам президент Литви Гітанас Науседа, його цитує видання Delfi.

"Замість того, щоб повторювати заїжджені фрази про відчинені двері НАТО, нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України в простір НАТО після закінчення війни", – заявив Науседа.

На думку президента Литви, також необхідно відмовитися від мислення про те, що майбутнє членство України в НАТО є тягарем для Альянсу. Литовський президент переконаний, що Україна тільки посилить Альянс, оскільки українська армія пройшла хрещення на полі бою і має такий багатий досвід, як жодна інша армія європейської країни.

Науседа також наголосив на важливості участі у саміті НАТО у Вільнюсі президента України Володимира Зеленського.

"Я думаю, що в інтересах усіх нас, щоб президент Зеленський брав участь у наших дискусіях. Значна частина дискусій буде присвячена і безпосередньо пов'язана з Україною", – сказав Науседа.