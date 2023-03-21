Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до України у вівторок, 21 березня, через день після зустрічі зі своїм індійським колегою Нарендрою Моді в Нью-Делі

Про це повідомляє NHK WORLD-JAPAN з посиланням на владу Японії.

Це перший візит японського прем'єра до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Представники уряду та правлячої партії зазначили, що в Україну Кісіда приїхав з Індії з неанонсованим візитом. Прем'єр Японії Фуміо Кісіда несподівано прибув в Україну (ФОТО) 5

Очікується, що у Києві японський прем'єр проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Kyodo, рідко трапляється, щоб японський лідер здійснював поїздку до іншої країни без попередження.

Кісіда був єдиним лідером G7, який ще не відвідав Україну після вторгнення Росії до її сусіда в лютому 2022 року. То ж тепер в Україні він планує продемонструвати відданість Японії підтримці країни, яка постраждала від війни, напередодні саміту Великої сімки.

Також видання нагадує, що Кісіда головуватиме на триденному саміті G7 з 19 травня в Хіросімі, яка була зруйнована атомною бомбою США в серпні 1945 року. Він пообіцяв представити своє бачення світу без ядерної зброї на тлі побоювань, що Росія може використати її проти України у війні, яка триває. За матеріалами Інше ТВ.