Президент привітав мусульман України зі святом Рамазан-байрам

Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України з нагоди свята Рамазан-байрам.

Привітання оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.

"Сердечно вітаю з нагоди свята розговіння Рамазан-Байрам, що є символом таких людських чеснот, як чуйність, допомога нужденним та знедоленим. У час великих випробувань, які випали на долю нашої країни, ісламська спільнота України, як і увесь український народ, демонструє патріотизм та робить усе можливе для захисту незалежності і територіальної цілісності держави. Переконаний, що в єдності ми неодмінно переможемо і на рідну землю прийде довгоочікуваний мир", - зазначив Президент.

Він побажав мусульманам міцного здоров'я, непохитної віри, гармонії та достатку.

Рамазан-байрам - свято у мусульманських народів. Йому передує 30-денний піст, що розпочинається в перший день місяця Рамадан (або Рамазан).