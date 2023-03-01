Прокурор МКС зустрівся з генпрокурором України й оглянув місця воєнних злочинів Росії у Київській області

Генеральний прокурор України Андрій Костін 1 березня зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом під час його візиту до України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram.

Костін подякував Хану за черговий особистий візит до України. Вони обговорили можливості для посилення співпраці, труднощі, з якими доводиться стикатися, і шляхи їх подолання, ідеться у повідомленні.

"Відкриття офісу МКС у Києві зробить нашу співпрацю ще тіснішою. Нещодавні зміни до нашого законодавства дозволяють МКС інтенсифікувати розслідування в Україні", - наголосив генпрокурор.

У межах візиту Костін і Хан оглянули місця воєнних злочинів РФ у Київській області, зруйновані внаслідок обстрілів об'єкти інфраструктури. Зокрема, вони відвідали багатоквартирний будинок у Вишгороді, який у листопаді 2022 року обстріляли російські військові.

Вторгнення Росії в Україну й пов'язані з ним злочини розглядають у трьох міжнародних судах: у Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді та Європейському суді з прав людини. Міжнародний кримінальний суд займається воєнними злочинами, злочинами проти людяності та геноцидом.

Прокурор МКС особисто ініціював розслідування щодо вторгнення РФ в Україну. Він зазначив, що Україна не може зробити цього, оскільки не є державою - учасницею Римського статуту МКС, і 3 березня 2022 року повідомив про початок розслідування. У зв'язку з вторгненням Росії в Україну до МКС звернулося понад 40 країн.

31 травня Хан анонсував відкриття офісу МКС в Україні. В Україну приїхала група із 42 міжнародних слідчих, криміналістів і персоналу підтримки МКС. Це найбільша кількість експертів, яку відправив Міжнародний кримінальний суд за весь час його існування, підкреслив Хан.

Хан приїжджав в Україну у березні, квітні й червні. Він відвідав, зокрема, Бучу Київської області та Харків.

На початку жовтня МКС дістав повноваження самостійно вести слідство на території України. За матеріалами Гордон.