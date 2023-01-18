Путін сказав, що напав на Україну, "щоб припинити війну". Подоляк відповів

Президент Росії Володимир Путін 18 січня заявив, що розпочав повномасштабну війну проти України у 2022-му, щоб "припинити війну", яку Росія ж і розпочала у 2014 році.

Про це він сказав у Санкт-Петербурзі під час зустрічі з ветеранами Другої світової війни та жителями блокадного Ленінграда, цитату наводить ТАСС.

"По суті повномасштабні бойові дії на Донбасі з 2014 року не припинялися - із застосуванням важкої техніки, артилерії, танків та авіації. Це все відбувалося. Все, що ми робимо сьогодні, зокрема і "спеціальна військова операція", - це спроба припинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції. І захистити наших людей, які там, на цих теренах проживають", - заявив він.

Путін назвав Крим і окуповані території Донецької і Луганської областей "історично російськими".

"Це наші історичні території, як я вже казав, вони після розвалу СРСР - не даватиму оцінок, тут не місце і не час - але Росія змирилася з цією подією, незважаючи на те, що це наші історичні території. Проте ми не могли не відреагувати на те, що там почало відбуватися, після перевороту державного", - заявив він. "Переворотом" глава Кремля називає Революцію гідності, яка відбулася в Україні наприкінці 2013-го - на початку 2014 року.

На думку Путіна, після революції в Україні "почали винищувати людей, які проживають на цих територіях, лише за те, що вони вважають себе пов'язаними з російською культурою, російською мовою".

Міркування глави Кремля прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Путін дуже передбачуваний у своєму "оруелізмі": "СВО" - це спроба припинити війну... Війна - це мир... Рабство - це свобода... Окуповані землі Донбасу - це історична частина Росії під дикою назвою "Л/ДНР". Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну", - написав він у Twitter. За матеріалами Гордон.