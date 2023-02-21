Путін запевнив, що не збирається зупиняти кровопролитну війну і йтиме далі

Російський президент володимир путін сьогодні під час виступу публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що рф перебуває в безумовному "таежном тупике". І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови"... Sic transit gloria mundi путіна в парламенті рф...", - написав він.