Рада визнала рашизм як політичний режим Російської Федерації

Верховна Рада України 2 травня підтримала постанову, якою офіційно засудила та визнала рашизм політичним режимом у Російській Федерації.

Про це в Facebook повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Таким чином парламент на офіційному рівні засудив рашистський режим президента РФ Володимир Путіна як злочинний.

Також Рада звернулася до ООН, Європейського Парламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів та парламентів іноземних держав з закликом підтримати засудження політики рашизму.

"ВРУ також закликала міжнародне співтовариство застосувати реальні заходи, які дадуть можливість притягнути військово-політичне керівництво РФ до відповідальності за вчинення стосовно України та її народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду", - додав Стефанчук.

Відповідно до тлумачення, затвердженого Радою, ознаками рашизму є: мілітаризм, культ особи очільника та сакралізація інститутів держави, самозвеличування РФ шляхом насильницького пригнічення та/або заперечення існування інших народів, нав'язування іншим народам російської мови та культури, пропагування ідей "руського міра", систематичне порушення норм і принципів міжнародного права, суверенних прав інших держав, їхньої територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів.

"Основою "рашизму" та її витоком вважається державна ідеологія російського націоналізму, більш відома як концепція "русского мира". Прямим наслідком політики "рашизму" є війна, розв'язана проти України", - уточнив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лубінець Дмитро, підтримавши ініціативу. За матеріалами Дело.