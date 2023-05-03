Резніков про "атаку" на Кремль: Якщо хочуть звинуватити, то можуть звинуватити себе

Міністр оборони Олексій Резніков не відповів прямо на звинувачення Кремля в тому, що Україна нібито здійснила замах на російського диктатора Володимира Путіна, "атакувавши" дронами Кремль, пише The Washington Post.

Резніков не підтвердив і не спростував причетність України до "атаки" БПЛА.

Він зауважив, що "кожен день і кожну ніч Росія офіційно тероризує українське цивільне населення".

Міністр оборони додав, що українська протиповітряна оборона збила 17 з 18 безпілотників іранського виробництва, які Росія запустила по Україні в ніч на вівторок.

"Якщо деякі чиновники з Кремля намагаються когось звинуватити, вони можуть звинуватити себе", - сказав він.

3 травня 2023 року у Путіна заявили, що Кремль був атакований двома безпілотниками, палав дах Сенатського палацу.

Президент Володимир Зеленський відповів, що Україна не атакувала Путіна або Москву: з диктатором розбереться трибунал.

У Повітряних силах припустили, що атака безпілотника на Кремль може бути підготовкою до провокацій Росії. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.