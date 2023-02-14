Резніков задоволений результатами "Рамштайну-9"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що дуже задоволений результатами чергового, дев'ятого засідання в форматі "Рамштайн", що відбулось сьогодні.

Про це він сказав у короткому інтерв'ю ЗМІ, відео якого оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Міністр звернув увагу, що антикремлівська коаліція зростає, адже сьогодні у засіданні взяли участь делегації 54 країн.

"Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників. Це повна підтримка України до перемоги. І перемогою всі вважають саме перемогу України на полі бою. Це швидкість, своєчасність і стабільність. Я записав ці тези, бо вони саме так звучали", - сказав міністр.

За словами Резнікова, ключовим словом на зустрічі сьогодні було слово "єдність".

"Єдність всіх навколо України заради перемоги України. Столтенберг наголосив, що "швидкість рятує життя", і ця фраза в різних варіаціях звучала від партнерів", - зазначив міністр.

Резніков повідомив, що також сьогодні продовжили говорити про навчання підрозділів ЗСУ для опанування нової техніки, яка надається Україні.

"Щоб вже готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово окупованих територій", - підкреслив він.

Резніков додав, що на засіданні також заслухали доповідь щодо перевірки використання українською армією НАТО-вських систем, які були передані.

"Звітом були всі задоволені. І ми запросили будь-яку країну, якщо в них є потреба, приїхати і перевірити, де зброя від їх країни, яку передали чи передадуть", - додав Резніков.

Глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі заявив, що у нього не має ніяких новин щодо постачання Україні бойових літаків.

За матеріалами Kyiv Media