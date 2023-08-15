Розмови про вступ до НАТО в обмін на відмову від територій неприйнятні, - МЗС

Міністерство закордонних справ відкинуло пропозиції про обговорення членства України в Північноатлантичному Альянсі в обмін на територіальні поступки росії.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Він назвав "абсолютно неприйнятними" розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій.

"Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку росії", - наголосив Ніколенко.

"Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - додав речник МЗС.

Він підкреслив, що Україна налаштована на подальше "плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягнення цих цілей".

сьогодні керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території. Відповідну заяву він зробив на публічній дискусії в норвезькому місті Арендаль. Слова Єнссена цитує місцеве видання VG.

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО", - сказав він.

Водночас Єнссен наголосив, що "Україна сама повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".

На уточнення журналістів, чи вважає він, що Україна має поступитися землею заради миру з росією та майбутнього членства в НАТО, Єнссен зазначив, що обговорення можливого статусу після війни вже йде, а питання про поступку територіями порушують інші.

"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", - сказав керівник апарату генсека НАТО.