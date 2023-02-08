Розслідування по MH17:"Ні в кого немає сумнівів щодо причетності керівництва РФ" - генпрокурор України

Генеральний прокурор України Андрій Костін прокоментував висновки слідчої групи щодо збиття малайзійського літака MH17 проросійськими бойовиками в Україні 2014 року.

Попри відсутність прямого звинувачення на адресу президента Росії, висновки спільної слідчої групи з розслідування збиття рейсу MH17 вказують на провину російської влади, вважає він: "Тепер ні в кого немає сумнівів щодо причетності до (катастрофи "Боїнга" - ред.) найвищого керівництва РФ. Саме президент країни-агресора віддав злочинний наказ про постачання озброєння угрупованням "ДНР" та "ЛНР". Саме це стало першопричиною трагедії, яка забрала життя 298 мирних людей".

Костін визнав, що "складність отримання доказів та функціональний імунітет" не дозволяють притягнути президента Росії Володимира Путіна до відповідальності в національних судах,

"Ми домагатимемося застосування всіх існуючих міжнародно-правових механізмів, щоб притягнути його до відповідальності. Також не зупиняємося у пошуку шляхів для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України та інші міжнародні злочини. Переконаний, наші міжнародні партнери поділяють цю позицію: злочинці мають бути покарані, незалежно від посад та статусів", - додав генеральний прокурор.

8 лютого стало відомо, що міжнародні прокурори закінчують розслідування у справі про збиття літака. Представники обвинувачення заявили журналістам про виявлення "явних ознак", що президент Росії Володимир Путін погодив застосування в Україні російської ракетної системи, яка збила літак. Втім, за їхніми словами, докази причетності Путіна та інших російських посадовців недостатньо чіткі, тому вони завершують розслідування без висунення нових обвинувачень.

Суд у Нідерландах 17 листопада минулого року визнав винними у катастрофі літака рейсу MH17 та загибелі 298 людей на його борту громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка. Вони заочно отримали довічні терміни ув'язнення і мають відшкодувати родичам загиблих 16 мільйонів євро.

Окрім того, суд визначив, що літак "Боїнг-777", що виконував рейс MH17, у липні 2014 року був збитий ракетою російського виробництва, випущеною з поля на сході України. Тоді ж суд встановив, що Росія мала "загальний контроль" над збройними угрупованнями в Донецьку, починаючи з травня 2014 року.

Росія відреагувала на рішення суду, заявивши, що він перебував під "безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків". Згодом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив жаль, що Росія "не була допущена до розслідування".

Уряд Нідерландів викликав посла Росії через її "огидну" реакцію на вирок щодо MH17. За матеріалами Радіо Свобода