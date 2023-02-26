Саудівська Аравія виділяє Україні 400 мільйонів доларів допомоги

У неділю, 26 лютого до України з візитом прибув міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.

Джерело: Володимир Зеленський

Саудівська Аравія виступає за зменшення гостроти бойових дій у війні між Росією та Україною. Ба більше, країна вимагає врегулювання збройного конфлікту під егідою ООН на принципах поваги до міжнародного права. Про що домовились країни

Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу, - зазначив глава України.

Своєю чергою, бін Фархан Аль Сауд розповів, що розмова з Зеленським пройшла дуже плідно.

Зеленський зустрівся з Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом: дивіться відео

"Між нашими країнами існує давня дружба, але, звичайно, ми зосередилися на проблемах війни та шляхах її врегулювання. Королівство Саудівська Аравія хотіло б зробити все можливе для того, щоб зменшити гостроту бойових дій. Як відомо, будь-яка війна закінчується діалогом та столом переговорів", - заявив глава МЗС Саудівської Аравії.Куди спрямують фінансову допомогу