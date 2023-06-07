Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї
Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував Сенату за крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї.
Сенат Швейцарії (верхня палата парламенту) хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, яку вони придбали у неї. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.
Орган схвалив відповідну поправку, за проголосовали 22 депутати, проти - 14, ще четверо утримались.
"Рада кантонів хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, куплену у Швейцарії, за певних умов. Рада ухвалила відповідну парламентську ініціативу від Комісії з безпекової політики. Законодавчий проєкт, що ґрунтується на іншій ініціативі, вже перебуває на стадії розробки", - йдеться у заяві.
Для країн, які купують швейцарські військові матеріали, термін дії заборони на реекспорт можуть обмежити п'ятьма роками. Умовою є те, що країна призначення не залучена до конфлікту та не порушує серйозно права людини та не здійснює своє право на самооборону.
Згідно з текстом ініціативи, це буде стосуватись країн, "які віддані цінностям Швейцарії", - це Німеччина, Італія, США чи Угорщина. Зміна в законі також не набуде чинності приблизно до 2025 року - через процедури.
Рішення про реекспорт зброї не ухвалено остаточно. Ініціативу передають до Комісії з політики безпеки Національної ради (SIK-N), яка у лютому відмовила.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter подякував верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї.
"Ми з нетерпінням чекаємо на наступні кроки. Я вдячний Швейцарії за солідарність з Україною, дотримуючись нейтралітету", - написав він.