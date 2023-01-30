Шмигаль не знайшов підстав, щоб позбавити Бойка звання Героя

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов достатньо підстав для застосування персональних санкцій щодо одного з лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит Руху ЧЕСНО.

Нагадаємо, петиція про негайне позбавлення фігуранта Реєстру держзрадників Юрія Бойка звання "Героя України", яку подав лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай, зібрала понад 26 тисяч голосів українців.

Президент 9 грудня звернувся до очільника Уряду Дениса Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка.

Майже за місяць Денис Шмигаль надіслав відповідь Володимиру Зеленському про те, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Юрія Бойка.

Відповідь Офісу президента України на запит Руху ЧЕСНО

Юрій Бойко вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну, 26 лютого, включався в ефірі головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Разом з пропагандистом іронізував над трагічною ситуацією в країні та поданням інформації українськими ЗМІ.

Зазначимо, що у Верховній Раді проголосовано за основу законопроєкт No6163 авторства понад 40 нардепів від усіх фракцій та груп (окрім екс-ОПЗЖ), який передбачає запровадження механізму про позбавлення держнагород у осіб, що публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, популяризують керівництво держави-агресора тощо.

Раніше Рух ЧЕСНО писав, що у Верховній Раді ІХ скликання є троє нардепів, які мають звання Героя України: один із лідерів забороненої проросійської ОПЗЖ Юрій Бойко та двоє бойових військових - екскомандувач Десантно- штурмових військ ЗСУ, перший заступник голови Комітету ВРУ з нацбезпеки і оборони, генерал-лейтенант Михайло Забродський ("Європейська солідарність") та екскомандир 5-ї БТГ 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно- штурмових військ Ігор Герасименко ("Слуга народу").

Звання Героя Бойку присвоїв Леонід Кучма у 2004 році, коли той очолював НАК "Нафтогаз" і домовився про газові заборгованості перед росією та Туркменістаном.

Улітку 2004 року Кучма відзначив Бойка орденом "Держава" та надав звання Героя України. В указі це сформульовано так: "за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю".

Водночас варто нагадати про ще один газовий аспект діяльності Юрія Бойка - він є фігурантом корупційного скандалу 2011 року, який у ЗМІ відомий як "вишки Бойка". Його підозрюють у причетності до закупівель двох морських бурових вишок через офшорні компанії. Зокрема держкомпанія "Чорноморнафтогаз", яка на той час перебувала в підпорядкуванні міністерства Бойка, за результатами тендеру купила ці вишки.

Збитки держави від цієї покупки оцінюються у 400 млн доларів. Так, у 2016 році НАБУ повідомило, що у них немає кримінальних справ, в яких би фігурував Юрій Бойко. Труднощі у справі "вишок Бойка" були пов'язані з тим, що в окупованому росією Криму залишилася частина документації щодо придбання вишок, а також із таким фактом, що російська влада відвела обидві вишки ближче до Криму.

Зліва направо: голова "Газпрому" Міллер, прем'єр росії Медведєв, кандидат на посаду президента України Бойко і голова політради ОПЗЖ Медведчук. Москва, 22 березня 2019 року. Фото: Радіо свобода

Нагадаємо, що у 2019 році на той час кандидат у президенти України Юрій Бойко разом із очільником політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком зустрілися із прем'єр-міністром Росії Дмітрієм Медведєвим та головою правління "Газпрому" Алєксєєм Міллером у Москві. За даними російських ЗМІ, Бойко на зустрічі з Медведєвим заявив про необхідність переговорів щодо взаємного зняття санкцій. За матеріалами https://www.chesno.org