Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 "Руслан".

Про це він написав у Facebook.

Шмигаль розповів, що це здійсниться в рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств. Окрім літака, Канада передасть й інші активи російської компанії "Волга-Днепр" на користь України.

"Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга- Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України", - пише прем'єр.

Від початку минулого року уряд Канади надав Україні різноманітної допомоги на понад 8 млрд канадських доларів (понад 6 млрд доларів).