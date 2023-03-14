Шмигаль: усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та безпеку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів про пріоритети уряду на майбутній рік.

Про це Шмигаль написав у своєму Telegram.

Шмигаль зазначив, що цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року.

"План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України", - сказав глава українського уряду.

"Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку. На нову зброю, нову техніку, краще забезпечення для української армії", - додав він.

Раніше, уряд на позачерговому засіданні 13 березня підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 мільярдів гривень. За матеріалами ZN.ua