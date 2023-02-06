Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Клименка главою МВС України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 лютого вніс у Верховну Раду подання щодо призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ країни.

Про це в Telegram проінформував представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

"У Верховній Раді України зареєстроване подання прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича міністром внутрішніх справ України", - написав Мельничук.

Призначення глав МВС і СБУ 6 лютого анонсував голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

18 січня керівника Національної поліції Клименка призначили виконувачем обов'язків глави МВС України замість загиблого в катастрофі вертольота у Броварах Київської області Дениса Монастирського. За матеріалами Гордон.