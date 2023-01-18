Шмигаль закликає утримуватись від різних теорій щодо причин трагедії у Броварах

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців утримуватись від різних теорій щодо причин трагедії з падінням гелікоптера в Броварах і дочекатись завершення розслідування та офіційних висновків.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль сказав під час позачергового засідання уряду у зв'язку з трагедією.

"Зараз на місці працюють усі служби, щоб надати допомогу постраждалим і покроково детально з'ясувати причини падіння гвинтокрила. Розслідування займе деякий час, а тому ми закликаємо наразі уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків", - сказав Шмигаль.

Відео: Телеграм-канал Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

Урядовці вшанували хвилиною мовчання жертв трагедії.

У середу в Броварах на Київщині поряд із дитячим садком та житловим будинком упав гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. У ДСНС станом на 15:45 год. заявили, що у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено, загалом загинули 14 осіб, з них - одна дитина. Постраждало внаслідок авіаційної катастрофи 25 осіб, з них - 11 дітей.

Також повідомлялося, що уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ. Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.