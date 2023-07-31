"Слуга народу" Андрій Холодов написав заяву про складання мандату

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, заяву Холодова розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

"Втеча" Андрія Холодова на Кіпр: що показало розслідування "Схем"

28 липня журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування щодо Андрія Холодова. Вони встановили, що з початку повномасштабної війни депутат щонайменше 12 разів виїздив за кордон, з 21 січня взагалі не з'являється в Україні. При цьому він підключається по відеозв'язку на засідання комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови.

За даними журналістів, Холодов з родиною більшість часу перебуває на Кіпрі, де має маєток поблизу узбережжя у місті Лімасол.

Тим часом його дружина Катерина Шаховська успішно розбудовує бізнес. Наприкінці грудня 2022-го року вона придбала частку у салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні. У тому ж місті на неї оформлений будинок вартістю EUR6 млн та салон весільних і вечірніх суконь.

"Схеми" пишуть, що Шаховська позиціює себе як дизайнерка одягу та є кумою Оксани Марченко - дружини кума Путіна Віктора Медведчука. За матеріалами Chas.News.