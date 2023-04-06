США, Німеччина та Угорщина проти пропозиції Україні "дорожньої карти" до членства в НАТО - FT

США, Німеччина та Угорщина протистоять спробам деяких європейських союзників запропонувати Україні "дорожню карту" до членства в НАТО на липневому саміті альянсу у Вільнюсі. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох офіційних осіб, які брали участь у відповідних переговорах.

Польща та країни Балтії хочуть запропонувати Україні глибші зв'язки з НАТО та зробити чіткі заяви про підтримку її майбутнього членства.

За даними FT, розбіжності були озвучені на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі цього тижня. Офіційні особи союзників мають намір провести наступні два місяці, перед самітом лідерів у Вільнюсі, в переговорах.

Це відбувається на тлі попереджень від президента Володимира Зеленського про те, що він візьме участь у саміті, лише якщо йому будуть представлені конкретні кроки на шляху до членства в НАТО, такі як післявоєнні гарантії безпеки від його членів або поглиблення співпраці з альянсом.

За словами співрозмовників видання, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого місяця представив державам-членам документ, в якому викладено "практичні та політичні" пропозиції для Києва. Вони включають пропозицію нової декларації про відносини України з НАТО на основі заяви 2008 року про те, що двері Альянсу відкриті для Києва.

Дипломати, які брали участь у переговорах цього тижня, сказали, що серед міністрів закордонних справ у Брюсселі відбулися серйозні дебати щодо того, що саме варто запропонувати Україні. Союзники продемонстрували справжні розбіжності у своїх вимогах.

"У нас попереду кілька тижнів важких переговорів, щоб усунути ці прогалини та досягнути політичного результату", - сказав виданню один західний чиновник.

Усі члени альянсу при цьому погоджуються, що членство України неможливе у короткостроковій перспективі і не може бути предметом серйозного обговорення, поки триває війна, пише видання.

Але двоє людей, присутніх на зустрічах цього тижня, сказали, що все більше членів НАТО підтримує ідею запропонувати Україні "політичний шлях" до членства, який би укріпив зв'язки між Альянсом і Києвом. Однак, за їхніми словами, США відмовляються від цієї пропозиції.

"Дорога [до Вільнюса] все ще дуже кам'яниста", - сказав другий західний чиновник.

США, за даними джерел, закликають союзників зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй протистояти вторгненню Росії та, зрештою, відбити її. Практична підтримка, наприклад, постачання боєприпасів, має бути пріоритетом для Вільнюса, заявили офіційні особи США, а дискусії щодо потенційних післявоєнних політичних відносин лише відволікають від цієї мети.

Вашингтон стурбований тим, що поглиблення зв'язків під час війни може підживити наратив російського диктатора Володимира Путіна про війну між Росією та самим НАТО, і що Москва може вдатися до ескалації, у тому числі шляхом розміщення ядерної зброї в інших країнах.

"Щоб підійти до питання про те, коли і як залучити Україну до альянсу, ми повинні, як зазначив генсек, "забезпечити, щоб Україна переважала як суверенна, незалежна держава", - сказав високопоставлений чиновник США, пише FT.

Одним із варіантів, який розглядається, є підвищення рівня комісії Україна - НАТО до Ради Україна - НАТО, крок, який підвищить статус України як партнера альянсу, зробивши її більш активною учасницею зустрічей і консультацій НАТО, включаючи брифінги розвідки. Росія мала такий формат з НАТО, який був призупинений після вторгнення.

Союзники по НАТО також сперечаються щодо того, чи має бути окрема заява саміту щодо України, чи країна має згадуватися в ширшому контексті, повідомили джерела видання.

1 березня Столтенберг запросив Зеленського взяти участь у саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі.

За даними Euractiv, на саміті НАТО у Вільнюсі можуть оголосити про зближення відносин та підтримку для України, але залишать вимоги щодо реформ. Така позиція нібито має влаштувати як членів Альянсу, так і Україну. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.