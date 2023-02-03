США оголосили про надання пакета військової допомоги Україні на суму $2,2 мільярда

3 лютого 2023 року у Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,2 мільярда доларів. Він містить найдалекосяжніші снаряди GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), які будь-коли отримувало українське військо.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на брифінг речника міноборони США бригадного генерала Пета Райдера.

Пакет містить протитанкові ракети, артилерійські боєприпаси. Також Україні нададуть звичайні та далекобійні ракети для HIMARS.

За словами Райдера, до нового пакета допомоги від США увійдуть снаряди GLSDB, дальністю до 150 км. Зауважимо, що це - найдалекосяжніші снаряди з усіх, які раніше отримувала Україна.

Водночас журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш оприлюднив список озброєнь, які нададуть Україні: Додаткові боєприпаси для HIMARS; Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм; Додаткові мінометні снаряди калібру 120 мм; 190 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами; 181 транспортний засіб MRAP; 250 "Джавелінів"; 2000 протитанкових ракет; Протипіхотні боєприпаси Claymore; Підривні боєприпаси; Дві зенітно-ракетні установки HAWK; Спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове обладнання.

GLSDB - 113-кілограмова бомба малого діаметра наземного запуску, з точним наведенням, поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном M26, оснащена крилами.

США не наважувалися оснастити Україну системами більшого радіуса дії через побоювання, що Київ може використати цю зброю для ударів по цілях всередині самої Росії, збільшуючи відтак ризик переростання війни у пряме зіткнення між Москвою та Заходом.

1 лютого міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що майбутній пакет військової допомоги Україні "імовірно" включатиме "зброю для захисту від російських ракетних атак".

Представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

1 лютого міністр оборони України Олексій Резніков разом з французьким колегою Себастьєном Лекорню підписав меморандум про постачання радарів MG-200 для українських систем протиповітряної оборони.