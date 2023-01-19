Стефанчук обговорив із президентом Євроради посилення санкційного тиску на рф

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем посилення санкційного тиску на російську федерацію.

Як передає Укрінформ, про це Стефанчук повідомив у Фейсбуці.

Голова ВР заявив, що Європейський Союз продемонстрував світові справжнє лідерство. Лідерство у наданні фінансової, військової та фінансової допомоги.

"У будівлі Українського Парламенту дуже багато прапорів ЄС. Це наш пріоритет і наше прагнення. І Україна, і Український Парламент роблять все, щоби з честю пройти шлях від "кандидатства" до повноправного членства в ЄС. Вкотре підкреслив, що Верховна Рада України виконала свою роботу у частині рекомендацій Єврокомісії", - заявив Стефанчук.

Голова ВР обговорив із президентом Євроради посилення санкційного тиску на рф та притягнення країни-терориста до відповідальності за всі злочини, скоєні під час жорстокої війни проти України.

"І окрема увага - подальшій підтримці обороноздатності України. Для Перемоги Україні потрібна зброя! Дякую Шарлю Мішелю за лідерство! За розуміння важливості та необхідності підтримки України", - заявив Стефанчук.

19 січня президент Європейської Ради Шарль Мішель перебуває з візитом в Україні.