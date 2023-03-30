Суд відмовив УПЦ МП у забезпеченні позову проти виселення з Києво-Печерської лаври

Господарський суд міста Києва відмовив Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) у забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра", в якому представники УПЦ МП виступають проти того, щоб їх виселяли із приміщень Києво-Печерської лаври. Про рішення суду, оприлюднене 30 березня, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram.

"Суд відмовив у забезпеченні позову по справі No910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору No2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - йдеться у повідомленні.

УПЦ МП збирається оскаржувати рішення, повідомив адвокат Києво-Печерської лаври протоієрей Микита Чекман в коментарі "Суспільному".

За матеріалами ZN.ua