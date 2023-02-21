Суд заборонив діяльність Партії регіонів

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Партія регіонів".

Таке рішення суд ухвалив 21 лютого, задовольнивши позовні вимоги Міністерства юстиції, повідомляє Судова влада України.

Суд зобов'язав передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Як повідомляв ІМІ, минулого року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичних партій "Партія Шарія", "Наші", лідером якої є проросійський політик Євген Мураєв, ОПЗЖ.

3 травня 2022 року Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні.

20 березня 2022 року стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.

В переліку опинились "Опозиційна платформа - За життя", Партія Шарія, "Наші", Опозиційний блок, "Ліва опозиція", Союз лівих сил, "Держава", Прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, "Соціалісти", Блок Володимира Сальдо.