Ташева - про внесення "КримSOS" до російського списку небажаних: Вітаю з "визнанням"

Постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева прокоментувала внесення "КримSOS" до російського списку небажаних і назвала це "визнанням" ефективності організації.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Генпрокуратура росії внесла організацію Крим_ SOS в реєстр "небажаних", адже та, за твердженням окупантів, активно бере участь в "інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію зс рф" та має за ціль деокупацію та реінтеграцію Кримського півострова. (...) Вітаю своїх колег з таким "визнанням", разом з якими ми заснували Крим СОС, та всіх, хто зараз працює в організації й продовжує її діяльність, спрямовану на деокупацію та реінтеграцію нашого Криму та, можливо, трішки на руйнування росії", - написала Ташева.

Вона зауважила, що метою "КримSOS" завжди був не лише захист прав людини, а й деокупація Криму та робота з наслідками війни. А таке "офіційне визнання" ефективності діяльності мотивує працювати далі.

У генпрокуратурі рф заявили, що "КримSOS" бере "активну участь в інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію збройних сил рф", що "заявлені цілі діяльності організації - "деокупація та реінтеграція" Криму, забезпечення його повернення до складу України - спрямовані на порушення територіальної цілісності рф".

Там також зазначили, що партнерами "КримSOS" є "Національний фонд на підтримку демократії" (США) та "Міжнародне партнерство з прав людини" (Бельгія), діяльність яких уже визнана небажаною в росії.

Інформація про ухвалене рішення направлена до мін'юсту росії для включення відомостей до переліку іноземних та міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території рф.

До цього рішення в зазначеному списку було 77 позицій. Зокрема, під No17 там з 2019 року знаходиться Світовий конгрес українців.