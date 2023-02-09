Темпи руху України до ЄС - вражаючі, та попереду ще багато роботи - Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що Україна за останній час здійснила великий прогрес на шляху до вступу у ЄС, але попереду - ще дуже багато роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

"Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами. Процедура наближення до членства – це процес, який ґрунтується на заслугах, і те, що ви вже робили, свідчить, що ви можете показувати швидкі і якісні результати, навіть зараз, під час війни.

Я часто чую від українців сподівання про те, що їхні діти зростатимуть вже у ЄС. І ця надія дає їм сили витримувати випробування цієї жахливої війни. Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім - все ще непростий шлях. Та будьте певні: ми будемо поруч з вами на кожному кроці", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, на початку лютого до Києва приїздила безпрецедентна делегація Європейської Комісії, а також відбувся саміт Україна - ЄС. За результатами цього візиту Україна отримала сигнал про те, що одного дня стане членом Євросоюзу. Водночас Київ застерегли від завищених очікувань про те, як швидко це може відбутися.