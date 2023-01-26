Тищенка нікуди за кордон не відряджав, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв у відрядження нардепа Миколу Тищенка до Таїланду.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував", - розповів Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що посольство України в Таїланді анонсувало зустріч з народним депутатом "Слуги народу" Миколою Тищенком. Пізніше Давид Арахамія повідомив про те, що в СН ініціюватимуть виключення Тищенка зі складу фракції та партії "Слуга народу".