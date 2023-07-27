Ткаченко звільнений з посади міністра культури

Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram у четвер, 27 липня.

Таке рішення підтримав 321 нардеп. Проти виступили лише двоє народних обранців.

"Питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні", - зазначив Железняк.

При цьому Железняк повідомив, що питання призначення нового міністра культури немає у сьогоднішньому порядку денному. За його словами, скоріше за все, нове призначення відбудеться не цього тижня.

Нагадаємо, 20 липня президент Володимир Зеленський запропонував уряду звільнити Ткаченка. Пізніше сам міністр культури повідомив, що подав заяву про відставку.